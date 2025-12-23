Marcia indietro in Serie A | Milan - Como non si giocherà a Perth

AGI - Milan-Como non si giocherà a Perth. A comunicarlo sono Western Australia e Lega Calcio Serie A in una nota congiunta. "Entrambe le parti- si legge - hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale". 🔗 Leggi su Agi.it

