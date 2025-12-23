Marchionna annuncia un consiglio monotematico su Cerano e un bilancio politico

BRINDISI – Si è svolta stamattina, presso la sala "Mario Marino Guadalupi" di Palazzo di città, la conferenza dei capigruppo presieduta da Gabriele Antonino. A margine dell’incontro, il sindaco Giuseppe Marchionna ha tracciato l'agenda politica e amministrativa dei prossimi mesi, mettendo al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Centrale Enel, Marchionna svela il piano del governo per il futuro: «Obiettivo strategico militare» Critiche dall'opposizione.

La centrale Federico II come possibile "perno" della sicurezza energetica nazionale: questo il tema introdotto in consiglio comunale nella complicata vertenza legata ...