Marchionna annuncia un consiglio monotematico su Cerano e un bilancio politico
BRINDISI – Si è svolta stamattina, presso la sala "Mario Marino Guadalupi" di Palazzo di città, la conferenza dei capigruppo presieduta da Gabriele Antonino. A margine dell’incontro, il sindaco Giuseppe Marchionna ha tracciato l'agenda politica e amministrativa dei prossimi mesi, mettendo al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Sicurezza a Genova, oggi il consiglio comunale monotematico
Leggi anche: Aeroporto di Grottaglie: 13 Consiglieri Comunali chiedono un Consiglio monotematico
Centrale Enel, Marchionna svela il piano del governo per il futuro: «Obiettivo strategico militare» Critiche dall'opposizione.
Centrale Enel, Marchionna svela il piano del governo per il futuro: «Obiettivo strategico militare» Critiche dall'opposizione - La centrale Federico II come possibile “perno” della sicurezza energetica nazionale: questo il tema introdotto in consiglio comunale nella complicata vertenza legata ... quotidianodipuglia.it
Donald Trump ha annunciato una serie di eventi spettacolari per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, previsto nel 2026. Tra le iniziative principali ci sono i Patriot Games, una competizione sportiva nazionale con i migliori studenti-atleti delle - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.