Marche Consiglio | oggi la sessione di Bilancio

Il Consiglio regionale delle Marche si riunisce oggi alle ore 10 nell’emiciclo di Palazzo Leopardi per discutere la sessione dedicata al Bilancio. Durante la seduta, saranno valutati gli aspetti finanziari e le priorità per l’ente regionale, in un contesto di approfondimento e confronto istituzionale. La riunione rappresenta un momento importante per definire le linee di bilancio e le strategie future della regione.

Oggi torna a riunirsi il Consiglio regionale delle Marche: dalle ore 10 nell'emiciclo di Palazzo Leopardi si discuterà la sessione Bilancio. All'ordine del giorno quattro provvedimenti di natura finanziaria, il Bilancio di previsione 20262028 dell'Assemblea legislativa regionale, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 20262028, la legge di stabilità 2026 e il Bilancio di previsione 20262028 della Regione Marche. E' prevista l'eventuale prosecuzione dell'attività d'Aula nella giornata di mercoledì 24 dicembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regional e delle Marche.

