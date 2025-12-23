Maratona Maga Circeo meno 40 giorni all' evento | numeri da record

Mancano 40 giorni alla Maratona Maga Circeo, in programma il 1 febbraio 2026. Un appuntamento che richiama appassionati di corsa da tutta Italia, offrendo un percorso immerso nella natura e tra paesaggi suggestivi. L’organizzazione si prepara a garantire un evento sicuro e ben strutturato, invitando i partecipanti a prepararsi al meglio per questa importante occasione sportiva.

