Ancora violenza nel carcere di Marassi dove un detenuto italiano ha aggredito e sequestrato un agente di polizia penitenziaria.È successo nella sesta sezione, al primo piano: il detenuto ha aggredito l'agente in servizio, arrivando a sequestrarlo all'interno del box agenti. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Ubriaco viene soccorso dal 118: all'arrivo in ospedale sfonda un vetro con l'estintore

Leggi anche: Violenta rissa nel locale, un uomo minaccia il rivale rompendo un bicchiere di vetro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Marassi: detenuto sequestra agente, i colleghi lo liberano rompendo vetro con estintore - È successo nella sesta sezione, al primo piano: il detenuto ha aggredito l'agente in servizio, arrivando a sequestrarlo all'interno del box agenti. genovatoday.it

Detenuto sequestra e aggredisce agente nel carcere di Marassi: tre poliziotti feriti - Un detenuto italiano, ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, nella sesta Sezione – 1° Piano, ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria in servizio, chiudendolo ... genova24.it

Carcere di Marassi, detenuto si barrica in cella e ferisce otto agenti - Genova – Un detenuto nel carcere di Marassi a Genova per reati di violenza sessuale ha aggredito e ferito otto agenti della polizia penitenziaria con una prognosi complessiva di 92 giorni. ilsecoloxix.it

L’11 Dicembre abbiamo portato il nostro spettacolo musicale interattivo per bambin e famiglie al Teatro dell’Arca nella Casa Circondariale di Marassi (GE). È stata una giornata speciale per tutte le famiglie, e anche per noi. Portare la musica, il canto ed il gioc - facebook.com facebook