mansour abbas la scheggia impazzita anti netanyahu

La società palestinese, sotto il profilo politico, risulta divisa storicamente in due grandi blocchi: da un lato la parte laica e secolare, guidata da Al Fatah, dall’altro quella islamista trainata invece da Hamas. Lo stesso discorso grosso modo è possibile farlo anche per i palestinesi israeliani o, per meglio dire, i cittadini israeliani di origine araba. Coloro cioè che nel 1949, dopo la fine della prima guerra arabo-israeliana, hanno deciso di rimanere nelle proprie case accettando la cittadinanza israeliana. Oggi gli arabo-israeliani costituiscono il 20% della popolazione e hanno due blocchi di riferimento: da una parte il laico e secolare Hadash, alleato con Ta’al, dall’altro invece l’islamista Ra’am. 🔗 Leggi su It.insideover.com

