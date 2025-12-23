Manovravia libera Senato Ora a Camera
14.15 Via libera del Senato alla Manovra che passa ora all'esame della Camera.I sì sono stati 110,i no 66, due astenuti. Approvata anche la Nota di variazione alla legge di Bilancio. La Manovra vale complessivamente circa 22 miliardi."Tutto bene quel che finisce bene",ha detto il ministro Giorgetti."Siamo intervenuti su questioni che sembravano impossibili. Un bilancio positivo che dimostra come tutto il governo sostiene la linea che abbiamo impostato 3anni fa.Manovra conferma traiettoria positiva per Paese e italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
