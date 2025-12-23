Manovramaxi-emendamento in Commissione

La Commissione Bilancio del Senato si riunisce alle 9.55 per esaminare il maxi-emendamento alla Manovra. In questa fase, il Parlamento esprime il proprio parere sul testo, che ha ricevuto la fiducia del governo in Aula. Si tratta di un passaggio importante nel percorso legislativo, volto a definire le modifiche e le eventuali approvazioni del contenuto della Manovra.

9.55 Commissione Bilancio del Senato riunita sul maxi-emendamento alla Manovra, per dare il parere sul testo su cui il governo ha posto la fiducia in Aula. Stralciate dal maxi-emendamento del governo cinque misure già precedentemente approvate dalla Commissione. Tra queste, l'esonero per i datori di lavoro condannati a pagare gli arretrati ai lavoratori sottopagati. Riformulate inoltre due misure. Nel maxi-emendamento non ci sarebbe la misura su spoil system per le Authority. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

