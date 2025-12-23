Manovramaxi-emendamento in Commissione
La Commissione Bilancio del Senato si riunisce alle 9.55 per esaminare il maxi-emendamento alla Manovra. In questa fase, il Parlamento esprime il proprio parere sul testo, che ha ricevuto la fiducia del governo in Aula. Si tratta di un passaggio importante nel percorso legislativo, volto a definire le modifiche e le eventuali approvazioni del contenuto della Manovra.
9.55 Commissione Bilancio del Senato riunita sul maxi-emendamento alla Manovra, per dare il parere sul testo su cui il governo ha posto la fiducia in Aula. Stralciate dal maxi-emendamento del governo cinque misure già precedentemente approvate dalla Commissione. Tra queste, l'esonero per i datori di lavoro condannati a pagare gli arretrati ai lavoratori sottopagati. Riformulate inoltre due misure. Nel maxi-emendamento non ci sarebbe la misura su spoil system per le Authority. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Manovra, il maxi-emendamento arriva in Commissione: aiuti a imprese e tfr, salta l'anticipo sulla pensione di vecchiaia
Leggi anche: Manovra: aiuti del governo a imprese e Tfr. Nuovo emendamento in commissione. C’è anche Giorgetti
Manovra, maxi emendamento: stretta sulle pensioni e silenzio assenso per i neo assunti sul tfr; Manovra, maxi-emendamento riscrive le regole: Tfr, pensioni e imprese - pagina 7; Rottamazione quinquies 2026: caos correttivi e ultime novità; Manovra il maxi-emendamento arriva in Commissione | aiuti a imprese e tfr salta l' anticipo sulla pensione di vecchiaia.
Manovra, il Senato al voto. Il maxi emendamento torna in commissione: cancellate 5 norme - Dai lavoratori poveri allo spoils system per le Authority, via dal testo all’esame di Palazzo Madama i provvedimenti che hanno fatto discutere ... repubblica.it
Manovra, via libera all'emendamento: testo in Aula lunedì 22. Scontro sull'ipotesi di riaprire il condono, poi il dietrofront - È arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento del governo alla manovra annunciato ieri sera. affaritaliani.it
Manovra, ok al maxi emendamento del governo poi è scontro sul ‘blitz’ del condono, ma c’è il dietrofront - Stop all’anticipo della pensione grazie al cumulo di importi con la previdenza complementare, Zes, Tfr e aiuti alle imprese: le misure previste ... dire.it
Manovra, Schlein: Giorgetti sfiduciato ritira maxi emendamento, spettacolo inaccettabile
È arrivato in commissione Bilancio del Senato il maxi-emendamento del governo alla manovra: dentro misure per le imprese, Tfr e previdenza complementare, Piano casa e il rifinanziamento del Ponte sullo Stretto fino al 2033 LEGGI L'ARTICOLO: ht - facebook.com facebook
La Manovra parzialmente riscritta con un maxiemendamento del governo. La maggioranza punta a chiudere le votazioni degli emendamenti in Commissione entro venerdì, per arrivare al voto finale in Senato il 23 dicembre Gelsomina Testa #GR1 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.