Manovra | via libera del Senato Ora alla Camera Giorgetti | Abbiamo ottenuto l’impossibile Tutte le novità

L'Aula del Senato ha dato il via libera alla manovra finanziaria, ossia la legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro. L'approvazione, in prima lettura, è arrivata con il voto di fiducia, con 110 favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Ora passa alla Camera, che dovrebbe iniziare l'esame domenica 28 dicembre 2025, per chiudere il 30 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

