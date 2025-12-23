Manovra via libera del Senato Giorgetti | Fatto cose che sembravano impossibili | Imposte | salari | condono | tutte le misure

Manovra: via libera del Senato, passa alla Camera. Giorgetti: "Abbiamo fatto cose che semb..." - Il Senato ha approvato la manovra con voti 110 favorevoli, 66 contrari e due astenuti. msn.com

Il Senato ha dato il via libera alla Manovra - Stralciate cinque norme dal maxiemendamento, tra cui quella sui lavoratori sottopagati. avvenire.it

La manovra 2026, che si appresta a ricevere il via libera del Senato, cancella definitivamente Opzione donna - facebook.com facebook

Dopo il via libera della commissione Bilancio, la #manovra 2026 da 22 miliardi approda in aula al Senato. Tra le ultime modifiche, tagli al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nuovi stanziamenti per la sicurezza nazionale. Paola Nania #GR1 x.com

