Manovra via libera del Senato Giorgetti | Fatto cose che sembravano impossibili | Imposte | salari | condono | tutte le misure

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera del Senato alla legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro, ora passa alla Camera. Una manovra, ha rivendicato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti improntata alla prudenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra via libera del senato giorgetti fatto cose che sembravano impossibili 160imposte salari condono tutte le misure

© Xml2.corriere.it - Manovra, via libera del Senato. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure

Leggi anche: Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure

Leggi anche: Manovra, piccole tasse e sanità: ecco che cosa cambia. Btp e prima casa escono dall’Isee | Le misure: imposte| salari | condono | salute

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr; Manovra 2026, Tajani: Via libera in Senato entro Natale.

manovra via libera senatoManovra 2026, via libera dal Senato. Giorgetti: “Tutto è bene quello che finisce bene” - Il ministro dell’Economia: “È una buona legge di bilancio da 22 miliardi che conferma una traiettoria positiva per il Paese e per gli italiani” ... quotidiano.net

manovra via libera senatoManovra: via libera del Senato, passa alla Camera. Giorgetti: "Abbiamo fatto cose che semb..." - Il Senato ha approvato la manovra con voti 110 favorevoli, 66 contrari e due astenuti. msn.com

manovra via libera senatoIl Senato ha dato il via libera alla Manovra - Stralciate cinque norme dal maxiemendamento, tra cui quella sui lavoratori sottopagati. avvenire.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.