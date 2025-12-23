Manovra tasse e tagli per finanziare Irpef e Rottamazione il testo definitivo in Senato

La Manovra finanziaria è arrivata in Senato con un testo definitivo, destinato a essere approvato senza ulteriori modifiche. La legge di bilancio includerà interventi su tasse, manovra, e tagli per finanziare Irpef e Rottamazione. Dopo l’approvazione in Senato, il documento passerà alla Camera, che avrà due giorni per concludere l’iter, evitando così l’esercizio provvisorio.

La Manovra finanziaria è approdata in Senato, con un testo che non dovrebbe più subire modifiche. La legge di bilancio sarà approvata, probabilmente ponendo la questione di fiducia per accorciare i tempi, dal primo ramo del Parlamento, per poi passare alla Camera, che avrà due giorni per chiudere i lavori ed evitare l' esercizio provvisorio. Gli ultimi giorni della discussione della Manovra sono stati molto caotici, ma il testo non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quello uscito dal Consiglio dei ministri. La finanziaria rimane modesta, a impatto nullo o quasi sul Pil e orientata soprattutto alla tutela dei conti pubblici.

Manovra, piccole tasse e sanità: ecco che cosa cambia. Btp e prima casa escono dall’Isee, nuove imposte su sigarette e gasolio - Scendono in percentuale sul Pil le risorse destinate alla Sanità insieme al taglio sui farmaci innovativi. msn.com

Manovra: tagli al Fondo Sviluppo e Coesione, nuovi fondi per sicurezza, turismo e infrastrutture in Emilia e Basilicata - Nuove risorse per Carabinieri all'estero, sostegni alle regioni e studi sulla influenza russa nel quadro della manovra ... msn.com

Taglio delle tasse, sostegno alle imprese, alle famiglie, alle forze di polizia, maggiori risorse per la Sanità. Con Forza Italia e il Governo di centrodestra, una manovra davvero dalla parte dei cittadini. - facebook.com facebook

Longobardi: Manovra 2026 equilibrata, ma non basta. Nel 2026 servono meno tasse e meno burocrazia per crescere davvero. #Manovra2026 #Economia #imprese #Unimpresa x.com

