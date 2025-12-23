**Manovra | Schlein ' porta Italia in vicolo cieco crescita solo per diseguaglianze' **

La recente manovra proposta dal governo ha suscitato diverse opinioni, evidenziando alcune criticità sul fronte della crescita economica e delle diseguaglianze sociali. Secondo le opposizioni, le politiche adottate rischiano di portare l’Italia in una situazione di stallo, senza favorire un reale progresso per tutti. È importante analizzare con attenzione gli effetti delle scelte politiche per comprendere le possibili conseguenze sul tessuto sociale ed economico del paese.

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha gettato la maschera, la sua incoerenza è ormai conclamata. Dopo tre anni si è ritrovata, con un Governo diviso e litigioso, a dover tradire tutte le sue promesse elettorali. Ha costruito la legge di Bilancio sull'aumento all'età pensionabile, aumento delle accise sul carburante, tagli alla sanità in un Paese dove sei milioni di italiani non riescono a curarsi, tagli alla scuola e ai trasporti. Molti hanno detto e scritto che questa sarebbe una manovra senza visione; peggio, questa è una manovra che porta l'Italia in un vicolo cieco senza crescita, se non quella delle diseguaglianze".

Schlein, Meloni racconta paese inesistente, Manovra è sbagliata - (ANSA) – ROMA, 21 DIC – "Una manovra fatta tagliando le pensioni, sulla pelle di chi ha lavorato una vita. msn.com

Pensioni, “stretta” in Manovra su chi sperava di lasciare prima, i lavoratori precoci e usuranti. Schlein: stracciate le promesse della Meloni - Alla fine, in un modo o nell’altro il Governo Meloni ha applicato la stretta sulle pensioni: i tagli andranno a colpire soprattutto i lavoratori precoci e usuranti, un segnale decisamente negativo ver ... tecnicadellascuola.it

Manovra, Schlein: “Meloni sbandiera unità, ma la sua maggioranza si è rotta” x.com

Agenzia Vista. . Manovra, Schlein: “E’ austerità, non basta mettere più fondi se non si adeguano a inflazione” - facebook.com facebook

