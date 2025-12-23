Manovra saltano all’ultimo cinque norme

La manovra di bilancio ha superato l'esame preliminare al Senato, dopo una giornata caratterizzata da incertezze e interventi modificativi. Nel corso della seduta, sono state eliminate cinque norme dal maxiemendamento presentato dal governo. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione, segnando un momento di confronto tra le diverse forze politiche e le priorità di bilancio.

La manovra di bilancio è arrivata al traguardo dell’esame preliminare del Senato dopo una giornata di stop and go e con cinque norme cancellate dal maxiemendamento del governo. Il via libera definitivo di Palazzo Madama è atteso oggi, martedì 23 dicembre, prima del passaggio alla Camera per l’approvazione entro il 31 dicembre. In Aula, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha fatto mistero delle difficoltà incontrate, sopratutto all’interno della maggioranza, ma ha difeso l’impianto della manovra parlando di «prudenza, non austerità». Critiche le opposizioni, secondo cui la legge di bilancio 2026 non dà una spinta all’economia e non protegge le fasce economiche più fragili del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

