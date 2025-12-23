Manovra Renzi affonda gli artigli su Giorgetti | È l’emblema di questa legge mediocre

Renzi critica la posizione di Giorgetti sulla recente manovra, definendola mediocre e priva di anima. Secondo il leader di Italia Viva, la maggioranza si sarebbe divisa tra sovranisti e sostenitori dell’austerity, evidenziando le tensioni interne e la mancanza di unità nel voto. Questa polemica riflette le diverse valutazioni sulla legge, considerata da alcuni come insufficiente e poco incisiva per il contesto attuale.

"Giorgetti giudica prudente una manovra che è mediocre", ha tuonato il leader di Italia Viva, definendo la Legge "brutta senz'anima" e sostenendo che la maggioranza durante il voto si sarebbe divisa "come una cozza tra i sovranisti e chi voleva l'austerity".

