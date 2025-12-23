Manovra questione di fiducia Giorgetti in Aula replica agli attacchi Strada tortuosa ma siamo in vetta

In Aula al Senato, si sono aperte discussioni sulla manovra, con tensioni legate all’assenza di due dei quattro relatori. Giorgetti ha risposto alle critiche, sottolineando la complessità del percorso parlamentare e la volontà di mantenere il confronto. La questione di fiducia si inserisce in un contesto di sfide politiche e strategiche, evidenziando la delicatezza di un processo legislativo in una fase di grande attenzione pubblica e istituzionale.

Roma, 23 dicembre 2025 – Prima le polemiche, in aula al Senato, per l’assenza di due dei quattro relatori della manovra. Poi l’ennesimo scontro al calor bianco fra governo e opposizione sulla norma che reintroduce lo “scudo salva imprenditori” nel caso di lavoratori “sotto-pagati”. Infine, la netta difesa della legge di Bilancio da parte del ministro dell’Economia, Giorgetti, che respinge tutte le critiche che gli sono arrivate negli ultimi giorni a partire dalle accuse di austerità: “Io la chiamo prudenza. Grazie a questa politica l’Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo”. Fra le novità anche l’innalzamento della soglia Isee per la prima casa a 200mila euro nei grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, questione di fiducia. Giorgetti in Aula replica agli attacchi. “Strada tortuosa, ma siamo in vetta” Leggi anche: Manovra verso il voto finale, Giorgetti: “Sentiero tortuoso, ma siamo in vetta” Leggi anche: **Manovra: Giorgetti, 'soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'** Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, governo pone la fiducia sul testo al Senato; Governo pone fiducia su maxiemendamento al Senato; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra stravolta, il maxiemendamento di Giorgetti. Il governo pone la fiducia sulla manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia» - No, ma diamo risposte» L'articolo Il governo pone la fiducia sulla Manovra. msn.com

Manovra, Giorgetti: "Della nostra prudenza beneficeranno i governi futuri" - Intanto Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ha posto in Aula al Senato, la fiducia sul maxiemendamento "interamente sostitutivo" alla manovra ... msn.com

Dalla manovra salta la norma su lavoratori sottopagati - Giorgetti in Senato rivendica quanto fatto: 'La nostra prudenza aiuterà tutti' (ANSA) ... ansa.it

BARI - Il sen. Dario Damiani: “Questione da affrontare in modo organico dopo la manovra” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.