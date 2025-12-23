Manovra Pogliese | Stanziati 200 mila euro nella Manovra per ricostruire la biblioteca dell' Istituto Pestalozzi

Nella recente Manovra economica del Governo Meloni, sono stati destinati 200 mila euro per la ricostruzione della biblioteca dell’Istituto Pestalozzi di Catania. Questa iniziativa rappresenta un contributo importante per il settore scolastico della città, sottolineando l’impegno a valorizzare un elemento chiave della formazione e della cultura locale. La decisione nasce da un confronto costante tra le istituzioni e mira a sostenere uno dei luoghi fondamentali per la comunità.

“Un segnale concreto per Catania e per uno dei suoi gangli vitali più importanti: la scuola. All’interno della manovra economica del Governo Meloni, su mia proposta e grazie a un costante confronto con il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, sono stati stanziati 200.000 euro per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Manovra, Pogliese (FdI): "Grazie al governo rilanciata l'economia dell'Italia" Leggi anche: Stanziati 200 mila euro dal Comune per far ripartire i locali danneggiati da furti e vandalismi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra. Ecco la bozza finale: per la sanità stanziati 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025. Per indennità pronto soccorso altri 200 mln dal 2024. E poi 650 mln per vaccini e ... - Per il comparto sanitario si confermano incrementi fissati dal DPB inviato a Bruxelles. quotidianosanita.it PUO' ANDARE AVANTI L'ITALIA Manovra, blitz della maggioranza: riproposta la “norma Pogliese” che fa perdere gli stipendi arretrati ai lavoratori sottopagati Era stata presentata e poi ritirata a fine luglio. La mossa sembra cucita addosso alle imprese di vigi - facebook.com facebook Rispunta in Manovra la vecchia “norma Pogliese” ritirata a luglio, altro blitz del governo contro i lavoratori: spunta nella legge di bilancio l’emendamento salva-imprenditori per i lavoratori sottopagati x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.