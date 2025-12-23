Manovra piccole tasse e sanità | ecco che cosa cambia Btp e prima casa escono dall’Isee | Le misure | imposte| salari | condono | salute
La recente manovra introduce sette nuove imposte e modifica alcune soglie, come Btp e prima casa che escono dall’Isee. Le risorse destinate alla sanità diminuiscono, con un ridimensionamento delle spese sui farmaci innovativi. Tra le novità, ci sono anche interventi su salari, condoni e altre imposte, con l’obiettivo di riformare il quadro fiscale e sociale del paese.
Introdotte sette nuove imposte. Scendono in percentuale sul Pil le risorse destinate alla Sanità insieme al taglio sui farmaci innovativi. Condono edilizio, il capitolo non è chiuso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tempi stretti per l'approvazione della manovra al Senato per l'ok prima di Natale e alla Camera la prossima settimana. Tra le misure ripristinati i fondi per le piccole emittenti, mentre il taglio alla Rai resta per il 2026.
Caro @federicofubini non so chi hai sentito al MEF ma io (uno de passaggio, ero solo il relatore della manovra) ho visto il testo dell'emendamento governo nel momento esatto in cui è arrivato a tutti fotocopiato in Commissione (e ho SUBITO avvisato). La pros x.com
