Manovra piccole tasse e sanità | ecco che cosa cambia Btp e prima casa escono dall’Isee | Le misure | imposte| salari | condono | salute

La recente manovra introduce sette nuove imposte e modifica alcune soglie, come Btp e prima casa che escono dall’Isee. Le risorse destinate alla sanità diminuiscono, con un ridimensionamento delle spese sui farmaci innovativi. Tra le novità, ci sono anche interventi su salari, condoni e altre imposte, con l’obiettivo di riformare il quadro fiscale e sociale del paese.

Novità piccole e grandi, dalla tassa sui pacchi alle banche - Dalla tassa sui pacchi a un'ulteriore richiesta di contributo alle banche e alle assicurazioni, passando per il raddoppio della Tobin tax, la retromarcia sugli affitti brevi e il nuovo bonus per chi ... ansa.it

Tassa sui pacchi, Tobin Tax: l’effetto della Manovra 2026 - commerce e mercati: contributo fisso sui pacchi fino a 150 euro e Tobin Tax più pesante. agendadigitale.eu

Tempi stretti per l’approvazione della manovra al Senato per l’ok prima di Natale e alla Camera la prossima settimana. Tra le misure ripristinati i fondi per le piccole emittenti, mentre il taglio alla Rai resta per il 2026. UsigRai all’attacco: intervento contro il Medi - facebook.com facebook

Caro @federicofubini non so chi hai sentito al MEF ma io (uno de passaggio, ero solo il relatore della manovra) ho visto il testo dell'emendamento governo nel momento esatto in cui è arrivato a tutti fotocopiato in Commissione (e ho SUBITO avvisato). La pros x.com

