Manovra Ok del Senato alla fiducia sul maxiemendamento | in Aula cartelli con la scritta Voltafaccia Meloni

Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul maxiemendamento relativo alla manovra, con alcuni manifestanti che hanno esposto cartelli come “Voltafaccia Meloni”. Durante la seduta, il senatore del Pd Filippo Sensi ha mostrato un disegno che raffigura Claudio Borghi tra lingotti d'oro, accompagnato dalla frase “Loro alla Patria”. La discussione si è svolta in un contesto di tensione e proteste.

Durante la protesta, il senatore del Pd Filippo Sensi ha esposto un disegno preparato durante la seduta che ritrae il senatore della Lega Claudio Borghi tra alcuni lingotti d'oro, con la scritta "Loro alla Patria". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Ok del Senato alla fiducia sul maxiemendamento: in Aula cartelli con la scritta “Voltafaccia Meloni” Leggi anche: Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni” Leggi anche: Giorgetti in Senato: «Non è austerity, della manovra beneficeremo in futuro». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati; La manovra in Aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio; Manovra, dopo la discussione il governo pone la fiducia: oggi voto al Senato - Verso stralcio di cinque misure, anche norma su lavoratori sottopagati; L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato. Legge di Bilancio, ok del Senato alla "fiducia" con 113 voti favorevoli - Ok del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra: 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. iltempo.it

Via libera del Senato: fiducia sul maxiemendamento, ultimo voto sulla Manovra nel pomeriggio - L'Aula tornerà a riunirsi per votare sulla nota di variazione e col voto finale sulla manovra, che poi passerà alla Camera. editorialedomani.it

Manovra, il Senato vota la fiducia sul maxi-emendamento: 113 voti favorevoli - Ora si terrà il Consiglio dei ministri per la Nota di variazione e poi l’Aula del Senato si riunirà di nuovo nel pomeriggio per il voto finale ... corriere.it

Manovra, Senato al voto. Il maxi emendamento torna in commissione: cancellate 5 norme x.com

La manovra 2026, che si appresta a ricevere il via libera del Senato, cancella definitivamente Opzione donna - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.