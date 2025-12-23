**Manovra | ok Cdm a nota di variazione**
Il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di variazione sulla legge di bilancio, confermando l'adozione di modifiche necessarie per adeguare le previsioni di bilancio alle esigenze finanziarie del Paese. La decisione è stata presa durante la riunione presso l'aula del governo del Senato, segnando un passaggio importante nel percorso di aggiornamento delle misure economiche nazionali.
Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Via libera, a quanto si apprende, dal Consiglio dei ministri, riunito nell'aula del governo del Senato alla nota di variazione sulla legge di bilancio.
