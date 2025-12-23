Manovra oggi primo sì Un testo concentrato su lavoratori e famiglie

Oggi in Senato viene approvata la legge di Bilancio, un testo che interviene su lavoro, welfare, fisco e crescita. La manovra si rivolge principalmente a lavoratori e famiglie, con misure volte a sostenere il reddito e favorire lo sviluppo economico. Un intervento complessivo volto a migliorare le condizioni di vita e a promuovere un equilibrio tra esigenze sociali e obiettivi di crescita sostenibile.

Oggi la legge di Bilancio sarà approvata in Senato. L'impianto - ampio e trasversale - interviene su lavoro, welfare, fisco e crescita. La manovra prova a tenere insieme il sostegno ai redditi, il rilancio degli investimenti e il rafforzamento dei conti pubblici, distribuendo risorse su quasi tutti i principali capitoli della vita economica e sociale del Paese. Dal taglio dell'Irpef per 13,5 milioni di contribuenti agli interventi su pensioni e previdenza, dalle misure per famiglie e casa agli incentivi per le imprese, fino alla revisione della fiscalità finanziaria e alle nuove rottamazioni fiscali, il provvedimento disegna un quadro articolato di interventi.

Manovra, libri di testo in detrazione, casa e cartelle: oggi il primo esame degli emendamenti - 700 emendamenti con i quali i partiti puntavano a riscrivere la

Oggi in Aula, durante il dibattito sulla manovra, ho detto con chiarezza ciò che è sotto gli occhi di tutti: questa Legge di bilancio porta il Paese a sbattere. Nessuna riforma, nessuna visione, solo aumenti di tasse che colpiscono i più fragili e il ceto medio. Intanto x.com

Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. Grazie a questo intervento, usciremo dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, libera - facebook.com facebook

