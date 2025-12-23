Manovra oggi il voto in Senato Salta la norma sui lavoratori sottopagati

Oggi in Senato si svolge il voto sulla manovra finanziaria, con particolare attenzione alla norma sui lavoratori sottopagati. La discussione si svolge prima della pausa natalizia del Parlamento, e il testo della legge è al centro delle attenzioni. Seguiamo gli sviluppi di questa giornata, che rappresenta un passaggio importante per le decisioni economiche e sociali in Italia.

La manovra in Senato, tutte le notizie di martedì 23 dicembre – La diretta Il testo della manovra al voto oggi in Senato prima della pausa natalizia del Parlamento. Il governo ha posto la questione di fiducia sulla Legge di Bilancio. Stralciata dal testo la norma sui lavoratori sottopagati contenuta nel maxi-emendamento tornato all'esame della Commissione Bilancio Inizio diretta: 231225 10:02 Fine diretta: 231225 22:00 10:06 231225 Paita-Furlan (Iv), bene stralcio norma su lavoratori sottopagati "Bene lo stralcio dalla Manovra della norma che avrebbe penalizzato gravemente i lavoratori sottopagati, impedendo loro di ottenere gli arretrati anche in presenza di una sentenza che accertasse la violazione di legge.

Manovra, il Senato al voto. Il maxi emendamento torna in commissione: cancellate 5 norme - Dai lavoratori poveri allo spoils system per le Authority, via dal testo all’esame di Palazzo Madama i provvedimenti che hanno fatto discutere ... repubblica.it

Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it

Oggi in Aula, durante il dibattito sulla manovra, ho detto con chiarezza ciò che è sotto gli occhi di tutti: questa Legge di bilancio porta il Paese a sbattere. Nessuna riforma, nessuna visione, solo aumenti di tasse che colpiscono i più fragili e il ceto medio. Intanto x.com

Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. Grazie a questo intervento, usciremo dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, libera - facebook.com facebook

