Manovra oggi il primo ok al Senato | tutte le novità dalle tasse alla pensione

Oggi il Senato approva la prima fase della manovra, segnando un passo importante per le politiche fiscali e previdenziali. La legge include interventi sul taglio delle tasse per il ceto medio, disposizioni sulla pace fiscale, modifiche alle pensioni e sostegni alle imprese. Dopo un percorso complesso caratterizzato da ripetute modifiche, il via libera rappresenta un momento chiave per le future misure economiche del governo.

(Adnkronos) – Il taglio delle tasse al ceto medio e la pace fiscale ma anche, la svolta sulle pensioni e gli stanziamenti per le imprese: arriverà oggi il primo via libera alla manovra in Senato dopo un esame fatto di false partenze, ritiri di proposte e ripresentazioni che alla fine hanno fatto rialzato l'entità del .

