Manovra oggi il primo ok al Senato | tutte le novità dalle tasse alla pensione
Oggi il Senato approva la prima fase della manovra, segnando un passo importante per le politiche fiscali e previdenziali. La legge include interventi sul taglio delle tasse per il ceto medio, disposizioni sulla pace fiscale, modifiche alle pensioni e sostegni alle imprese. Dopo un percorso complesso caratterizzato da ripetute modifiche, il via libera rappresenta un momento chiave per le future misure economiche del governo.
(Adnkronos) – Il taglio delle tasse al ceto medio e la pace fiscale ma anche, la svolta sulle pensioni e gli stanziamenti per le imprese: arriverà oggi il primo via libera alla manovra in Senato dopo un esame fatto di false partenze, ritiri di proposte e ripresentazioni che alla fine hanno fatto rialzato l'entità del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Oggi in Aula, durante il dibattito sulla manovra, ho detto con chiarezza ciò che è sotto gli occhi di tutti: questa Legge di bilancio porta il Paese a sbattere. Nessuna riforma, nessuna visione, solo aumenti di tasse che colpiscono i più fragili e il ceto medio. Intanto x.com
Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. Grazie a questo intervento, usciremo dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, libera - facebook.com facebook
