manovra maxi investimenti sul palazzaccio

Nel 2024, l’amministrazione comunale si concentrerà sulla riqualificazione del Palazzaccio, l’edificio situato sulla Circonvallazione. La Giunta ha individuato questo intervento come priorità, inserendolo nel bilancio annuale con un investimento significativo. Si tratta di un progetto volto a migliorare l’aspetto e la funzionalità della struttura, segnando un passo importante nelle politiche di riqualificazione urbana della città.

Il prossimo sarà l’anno del ‘189’. O meglio, sarà l’anno che vedrà, con tutta probabilità, i primi interventi tangibili nei confronti del ‘palazzacco’ che sorge sulla Circonvallazione, la cui riqualificazione è il principale investimento che la Giunta ha messo, nero su bianco, a bilancio. "È in fase di completamento il percorso progettuale che porterà all’avvio delle procedure di esproprio e alla demolizione di un edificio fermo da oltre vent’anni, divenuto simbolo di degrado e di un ingresso alla città non più accettabile", ha detto il sindaco Matteo Mesini, che auspica di poter cominciare la demolizione nel 2026 e chiudere la pratica entro il 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

