Manovra le opposizioni protestano | Voltafaccia Meloni E La Russa | Quando io ero capogruppo facevamo i contro-cartelli

Dopo giorni di caos per arrivare all’approvazione del ddl sulla Legge di Bilancio prima delle vacanze di Natale, oggi il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, i contrari 70, e gli astenuti 2. Ma mentre la maggioranza festeggiava, di tutt’altro avviso è stata la reazione dell’opposizione: poco prima del voto, i senatori di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi e sinistra si sono alzati dai propri banchi esponendo cartelli con la scritta « Voltafaccia Meloni » su sfondo rosso. Alcuni senatori pentastellati, inoltre, hanno sventolato l’opuscolo «Tre anni di tasse», il libro che Giuseppe Conte aveva donato alla stessa premier Giorgia Meloni durante le sue repliche nell’Aula della Camera dei deputati ad ottobre, in occasione dei tre anni di governo. 🔗 Leggi su Open.online

Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili; Via libera del Senato alla manovra, il testo passa alla Camera | Protesta delle opposizioni.

Ok del Senato su maxiemendamento manovra,protesta opposizioni in aula - (askanews) – Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. askanews.it