Manovra la protesta dell’opposizione in Senato | cartelli e opuscoli in Aula
Durante la discussione sulla manovra al Senato, l’opposizione ha manifestato protestando con cartelli e opuscoli. L’azione è avvenuta al termine delle dichiarazioni di voto, evidenziando le proprie opposizioni in modo pacato e ordinato. La protesta si inserisce nel contesto delle modalità di espressione delle diverse posizioni politiche all’interno dell’Aula parlamentare.
(Adnkronos) – L'opposizione ha protestato, in aula al Senato, al termine delle dichiarazioni di voto sulla manovra. I senatori del Pd hanno esposto dei cartelli con la scritta 'Voltafaccia Meloni', mentre quelli del M5S sventolavano l'opuscolo 'Tre anni di tasse' sul governo.
