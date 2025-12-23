Manovra la protesta dell’opposizione in Senato | cartelli e opuscoli in Aula

Durante la discussione sulla manovra al Senato, l’opposizione ha manifestato protestando con cartelli e opuscoli. L’azione è avvenuta al termine delle dichiarazioni di voto, evidenziando le proprie opposizioni in modo pacato e ordinato. La protesta si inserisce nel contesto delle modalità di espressione delle diverse posizioni politiche all’interno dell’Aula parlamentare.

