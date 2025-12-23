Manovra la maggioranza ci ripensa e stralcia la norma contro i lavoratori sottopagati
La maggioranza ha deciso di eliminare la norma proposta da FdI che avrebbe consentito agli imprenditori di non pagare le differenze salariali ai lavoratori sottopagati, qualora rispettassero gli standard di alcuni contratti collettivi. La modifica rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei lavoratori, eliminando una disposizione che avrebbe potuto indebolire la protezione contro le pratiche di pagamento inique.
Alla fine la maggioranza ci ha ripensato. Salta la norma infilata all'ultimo da FdI che avrebbe permesso agli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori di non corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
