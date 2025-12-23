Manovra la maggioranza ci ripensa e stralcia la norma contro i lavoratori sottopagati

La maggioranza ha deciso di eliminare la norma proposta da FdI che avrebbe consentito agli imprenditori di non pagare le differenze salariali ai lavoratori sottopagati, qualora rispettassero gli standard di alcuni contratti collettivi. La modifica rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei lavoratori, eliminando una disposizione che avrebbe potuto indebolire la protezione contro le pratiche di pagamento inique.

