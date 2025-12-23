Manovra il Senato vota Cancellate in extremis 5 norme anche quella sui lavoratori sottopagati

Al Senato si apre la discussione sulla Manovra, con le dichiarazioni di voto iniziate intorno alle 10.15. Durante la seduta, sono state cancellate in extremis cinque norme, tra cui quella riguardante i lavoratori sottopagati. La questione della fiducia sulla Legge di Bilancio 2026 resta al centro del dibattito, in un contesto di atti parlamentari e decisioni governative.

Intorno alle 10.15 sono iniziate le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla Manovra. Al centro della discussione la questione della fiducia, che nella serata di lunedì 22 dicembre il governo ha deciso di porre sulla Legge di Bilancio 2026. A meno di clamorosi scossoni, il via libera dovrebbe arrivare entro la serata di oggi, poi il testo approderà alla Camera. I cinque articoli stralciati appena prima del voto. Prima che i senatori confluissero in Aula, la commissione Bilancio del Senato si è riunita per confrontarsi sul maxi-emendamento alla Manovra che il governo pianifica di sostituire in toto alla prima stesura della finanziaria. 🔗 Leggi su Open.online

