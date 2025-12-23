Manovra il Senato dà il via libera | 22 miliardi e fiducia al governo
Il Senato chiude il suo passaggio sulla legge di Bilancio, dando il via libera alla manovra che ora approda alla Camera per l’esame finale. L’aula ha approvato il provvedimento con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti. Nella stessa seduta è arrivato anche il sì alla Nota di variazione, approvata dopo il voto di fiducia posto dal governo sul maxiemendamento: in quel caso i sì sono stati 113, i no 70, con 2 astenuti. Il voto di fiducia e il passaggio alla Camera. Il governo aveva legato l’approvazione della manovra alla fiducia sul maxiemendamento, un passaggio decisivo per blindare il testo prima del trasferimento a Montecitorio. 🔗 Leggi su Panorama.it
Manovra la Commissione dà l’ok | lunedì in Aula Giorgetti | Le dimissioni? Ci penso ogni mattina….
