Manovra i dubbi del Quirinale fanno saltare 5 norme | stop anche al blitz contro i lavoratori poveri

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quirinale ha sollevato dubbi sulla manovra, causando l’assenza di alcune norme e sospendendo le misure contro i lavoratori poveri. Il governo ha ridotto i tempi e chiede il voto di fiducia sul maxi emendamento di 973 commi. Oggi alle 10 il Senato dovrebbe approvare definitivamente la legge, segnando un passaggio importante nel processo legislativo in corso.

Il governo ha tagliato i tempi e chiesto il voto di fiducia sul maxi emendamento da 973 commi. Oggi alle 10 si attende il via libera alla manovra da parte del Senato. Poi, dopo i giorni del Natale, il testo approderà alla Camera, dove si prevede che arriverà il via libera definitivo il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra i dubbi del quirinale fanno saltare 5 norme stop anche al blitz contro i lavoratori poveri

© Ildifforme.it - Manovra, i dubbi del Quirinale fanno saltare 5 norme: stop anche al blitz contro i lavoratori poveri

Leggi anche: Manovra quater azzoppata, ecco le norme bocciate: stop anche ai fondi per il Capodanno a Palermo

Leggi anche: Caso Quirinale, i dubbi sul Pd: anche Schlein nel mirino di Garofani, la debolezza del campo largo al centro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 dicembre: la rassegna stampa.

manovra dubbi quirinale fannoManovra, bloccato in extremis blitz contro i lavoratori poveri. Giorgetti: non c’è austerity - Caos governo, scudo per le imprese e altre quattro norme saltano dopo lo stop del Colle. repubblica.it

Manovra, interviene il Colle: 5 norme vanno tolte dal testo finale - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Manovra, interviene il Colle: 5 norme vanno tolte dal testo finale" pubblicato il 23 Dicembre 2025 a firma di Carlo Di Foggia ... ilfattoquotidiano.it

manovra dubbi quirinale fannoManovra, i dubbi di David Parenzo: "Come mai si sono svegliati all'improvviso? Ecco le misure scomparse..." - Manovra, David Parenzo: "Tra le misure scomparse ci sono l'innalzamento del tetto sul contante e l'aumento dell'età pensionabile. la7.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.