Manovra Giorgetti | Opposizione dice che si poteva fare di più? Come sempre C' è anche la canzone – Il video

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "L'opposizione dice che si poteva fare di più? Lo dicono sempre. C'è anche la canzone, la conoscete?", così Girgetti ai cronisti in un breve punto stampa sula Manovra fuori dall'Aula del Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

