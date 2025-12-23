Manovra Giorgetti esulta dopo il via libera del Senato | Interviene su questioni che sembravano impossibili

Manovra, bloccato in extremis blitz contro i lavoratori poveri. Giorgetti: non c’è austerity - Caos governo, scudo per le imprese e altre quattro norme saltano dopo lo stop del Colle. repubblica.it

Manovra, Giorgetti: Soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene - (Agenzia Vista) "Sono soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene. stream24.ilsole24ore.com

Via libera del Senato: la #manovra passa alla Camera; 110 sì, 66 no, 2 astensioni. Vale "circa 22 miliardi", spiega il ministro Giorgetti: "L'ammontare iniziale di 18,7 miliardi è salito: abbiamo integrato gli stanziamenti per Transizione 5.0, Zes e adeguamento p - facebook.com facebook

Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.