Manovra Giorgetti cita Battisti | No prudenza stagnante Farà bene a Governi futuri Spero no vostri – Il video
In un contesto di discussione sulla manovra finanziaria, Giancarlo Giorgetti ha commentato citando Battisti: “No prudenza stagnante”. Le sue parole sottolineano l’importanza di una politica equilibrata e dinamica, che possa avere un impatto positivo sui futuri governi. La principale critica rivolta alla manovra riguarda l’approccio austero, che rischia di limitare gli interventi necessari per lo sviluppo economico e sociale del paese.
(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 La principale accusa che ho sentito muovere a questa manovra è l'austerità. Io la definisco prudenza. E citando non Baglioni, ma Battisti la mia non è “una prudenza stagnante”, ma misure di bilancio di cui “ beneficeranno i governi a venire, spero non i vostri, per i prossimi dieci anni e i giovani". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato sulla manovra, con una punta di sarcasmo rivolta all'opposizione. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Manovra, Giorgetti cita Battisti: No prudenza stagnante. Farà bene a Governi futuri. 🔗 Leggi su Open.online
