Manovra è il giorno della fiducia e del maxiemendamento | cosa significa? Perché la maggioranza deve votare sì

Oggi si avvia la discussione sulla fiducia e il maxiemendamento in Senato. Questa procedura implica che la maggioranza sarà chiamata a votare sì per garantire l’approvazione del testo. La discussione sulla fiducia rappresenta un passaggio chiave nel percorso legislativo, influenzando la stabilità e l’iter delle misure proposte. Ecco cosa comporta questa fase e perché è fondamentale per il processo di approvazione.

Comincerà oggi la procedura riguardante la questione di fiducia sull’approvazione del maxiemendamento presentato in Senato. La richiesta è stata formalizzata dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Ma cosa significa? Per maxiemendamento si intende un provvedimento che accorpa tutte le modifiche in un unico articolo. Di conseguenza diviene il nuovo testo sul quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi. Con la questione di fiducia il governo, in questo caso di Giorgia Meloni, ha legato l’approvazione della manovra alla sopravvivenza politica dell’esecutivo. La maggioranza è quindi politicamente obbligata a votare sì, altrimenti in governo cadrebbe. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Manovra, è il giorno della fiducia e del maxiemendamento: cosa significa? Perché la maggioranza “deve” votare sì Leggi anche: Giorgetti in Senato: «Non è austerity, della manovra beneficeremo in futuro». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento Leggi anche: Il giorno del solstizio d'inverno: cosa significa e perché cambia ogni anno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, bloccato in extremis blitz contro i lavoratori poveri. Giorgetti: non c’è austerity - Caos governo, scudo per le imprese e altre quattro norme saltano dopo lo stop del Colle. repubblica.it

La Manovra arriva ai tempi supplementari: calendario stravolto e fiducia inevitabile. E’ caos totale al Senato - Manovra 2026 in aula all’ultimo minuto, fiducia sotto Natale e opposizioni in rivolta: il Senato diventa il campo di battaglia del governo. tag24.it

Manovra, cominciato l’esame al Senato: quali sono i prossimi passaggi, le date e cosa cambia - È presente anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. corriere.it

Manovra, senatore Nicita PD: bocciati emendamenti Sicilia su Ponte, Sisma 90, fondi FSC. Approvati ordini del giorno su caro-voli e asset strategici. Sud penalizzato #LeggeDiBilancio - facebook.com facebook

“Un ordine del giorno non si nega a nessuno”: la Manovra e il condono del 2003 // @cg_pastore publicpolicy.it/un-ordine-del-… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.