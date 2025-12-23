Manovra di Natale scuote la politica italiana Via libera in Senato

Il Senato ha approvato la manovra di bilancio con voto di fiducia. Ora il provvedimento si trasferisce alla Camera, dove dovrà essere esaminato e approvato entro il 30 dicembre. Si tratta di un passaggio importante nel percorso legislativo, che determinerà le misure finanziarie per il prossimo anno. La discussione proseguirà nei prossimi giorni, con attenzione alle eventuali modifiche e alle implicazioni per il Paese.

Manovra di bilancio, via libera del Senato con la fiducia. Ora il testo passa alla Camera, deve essere approvato entro il 30 dicembre. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

