Manovra Crosetto | Dl Ucraina chiuso da settimane non c' è mai stato disaccordo

Sul dl Ucraina “non c’è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. Se si sta limando il decreto? Assolutamente no, è chiuso da settimane”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

