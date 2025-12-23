Sul dl Ucraina “non c’è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. Se si sta limando il decreto? Assolutamente no, è chiuso da settimane”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, Crosetto: "Dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo"

Leggi anche: Paratici: “Sono stato molto vicino al Milan. Non mi chiedo come mai l’accordo non sia stato chiuso”

Leggi anche: Zazzaroni in disaccordo con Caressa: «Non ho visto un’Inter stanca. Col Verona il problema è stato un altro»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, botta e risposta social Sensi-Crosetto. “Capolavoro Italia…”. “Sbagli, fidati”.

Manovra, Crosetto: "Dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo" - (LaPresse) Sul dl Ucraina "non c'è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. stream24.ilsole24ore.com

Crosetto: «Il dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo» - Così il ministro della Difesa in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria ... msn.com