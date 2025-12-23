Manovra Crosetto | Dl Ucraina chiuso da settimane non c' è mai stato disaccordo
Sul dl Ucraina “non c’è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. Se si sta limando il decreto? Assolutamente no, è chiuso da settimane”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Paratici: “Sono stato molto vicino al Milan. Non mi chiedo come mai l’accordo non sia stato chiuso”
Leggi anche: Zazzaroni in disaccordo con Caressa: «Non ho visto un’Inter stanca. Col Verona il problema è stato un altro»
Ucraina, botta e risposta social Sensi-Crosetto. “Capolavoro Italia…”. “Sbagli, fidati”.
Manovra, Crosetto: "Dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo" - (LaPresse) Sul dl Ucraina "non c'è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. stream24.ilsole24ore.com
Crosetto: «Il dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo» - Così il ministro della Difesa in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria ... msn.com
Crosetto: 'Il decreto Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo' - "Sul decreto Ucraina non c'è mai stato disaccordo, il 29 dicembre vedrete il contenuto del decreto: come dice il Vangelo, 'dai frutti li riconoscerete'. ansa.it
Al dg andranno 360mila euro all’anno, la nomina spetta al ministro della Difesa Crosetto d’intesa con Musumeci. L’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee costerà 21,6 milioni di euro in tre anni: risorse prese dai fondi destinati alla manovra - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.