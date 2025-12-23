Manovra Conte | quando si occuperanno di stipendi e taglio tasse?

Roma, 23 dic. (askanews) – "Pensavano di farla franca, calpestando i diritti dei lavoratori sottopagati senza che nessuno se ne accorgesse. Invece no: li abbiamo contrastati con forza e ora Meloni e soci ritirano dalla manovra la vergognosa norma che avrebbe impedito a queste persone di ottenere gli arretrati sul loro stipendio, nonostante una sentenza favorevole del tribunale, basata sul principio della giusta retribuzione dell'art. 36 della Costituzione". Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Li abbiamo dovuti fermare – ha aggiunto l'ex premier – su questa norma squallida, su aumento del tetto del contante a 10mila euro, sui condoni, sulla tentata 'truffa' dello Stato ai cittadini sul riscatto della laurea, sull'ulteriore mazzata sulle finestre mobili per andare in pensione".

Stipendi, aumenti e bonus: come cambiano i redditi con la manovra. Irpef, pensioni e Isee: i dati Istat - Taglio dell'Irpef, bonus mamme lavoratrici potenziati, premi di produttività e straordinari detassati, ritocco alle pensioni e detassazione degli aumenti contrattuali. corriereadriatico.it

IL BIPOLARISMO, SPIEGATO BENE. Trasmissione Omnibus su La 7 , ore 8.02. Alessandra Sardoni (conduttrice): "Allora, abbiamo sentito Donzelli (FdI) e Conte (M5S) dare giudizi opposti sulla manovra. Chi ha ragione" Gianni Trovati (giornalista Il Sole 24 O

IL BIPOLARISMO, SPIEGATO BENE. Trasmissione @OmnibusLa7 , ore 8.02. @alessandrasard1: “Allora, abbiamo sentito Donzelli (FdI) e Conte (M5S) dare giudizi opposti sulla manovra. Chi ha ragione” @giannitrovati: “beh, Donzelli ha detto che la manovr x.com

