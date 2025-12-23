Manovra | Conte ' fermati su diritti lavoratori tetto contante condoni e pensioni'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Pensavano di farla franca, calpestando i diritti dei lavoratori sottopagati senza che nessuno se ne accorgesse. Invece no: li abbiamo contrastati con forza e ora Meloni e soci ritirano dalla manovra la vergognosa norma che avrebbe impedito a queste persone di ottenere gli arretrati sul loro stipendio, nonostante una sentenza favorevole del tribunale, basata sul principio della giusta retribuzione dell'articolo 36 della Costituzione". Lo scrive su Facebbok il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Li abbiamo dovuti fermare -aggiunge- su questa norma squallida, su aumento del tetto del contante a 10mila euro, sui condoni, sulla tentata 'truffa' dello Stato ai cittadini sul riscatto della laurea, sull'ulteriore mazzata sulle finestre mobili per andare in pensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

