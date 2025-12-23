Manovra | Conte ' fermati su diritti lavoratori tetto contante condoni e pensioni'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Pensavano di farla franca, calpestando i diritti dei lavoratori sottopagati senza che nessuno se ne accorgesse. Invece no: li abbiamo contrastati con forza e ora Meloni e soci ritirano dalla manovra la vergognosa norma che avrebbe impedito a queste persone di ottenere gli arretrati sul loro stipendio, nonostante una sentenza favorevole del tribunale, basata sul principio della giusta retribuzione dell'articolo 36 della Costituzione". Lo scrive su Facebbok il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Li abbiamo dovuti fermare -aggiunge- su questa norma squallida, su aumento del tetto del contante a 10mila euro, sui condoni, sulla tentata 'truffa' dello Stato ai cittadini sul riscatto della laurea, sull'ulteriore mazzata sulle finestre mobili per andare in pensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Conte, 'fermati su diritti lavoratori, tetto contante, condoni e pensioni' Leggi anche: Manovra, ritiro emendamento sul contante. Dietrofront pensioni e riscatto laurea Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto in Senato: salta la norma su lavoratori sottopagati, le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra: Conte, 'fermati su diritti lavoratori, tetto contante, condoni e pensioni' - "Pensavano di farla franca, calpestando i diritti dei lavoratori sottopagati senza che nessuno se ne accorgesse. lanuovasardegna.it

Manovra, Conte: quando si occuperanno di stipendi e taglio tasse? - (askanews) – “Pensavano di farla franca, calpestando i diritti dei lavoratori sottopagati senza che nessuno se ne accorgesse. askanews.it

“Li abbiamo fermati”: Conte non perdona le mosse del Governo e svela tutto in diretta - Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato intervistato in tv dal TgLa7. newsmondo.it

IL BIPOLARISMO, SPIEGATO BENE. Trasmissione Omnibus su La 7 , ore 8.02. Alessandra Sardoni (conduttrice): “Allora, abbiamo sentito Donzelli (FdI) e Conte (M5S) dare giudizi opposti sulla manovra. Chi ha ragione” Gianni Trovati (giornalista Il Sole 24 O - facebook.com facebook

IL BIPOLARISMO, SPIEGATO BENE. Trasmissione @OmnibusLa7 , ore 8.02. @alessandrasard1: “Allora, abbiamo sentito Donzelli (FdI) e Conte (M5S) dare giudizi opposti sulla manovra. Chi ha ragione” @giannitrovati: “beh, Donzelli ha detto che la manovr x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.