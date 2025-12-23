Manovra | Consiglio ministri approva nota variazione bilancio dopo correzioni Parlamento

Roma, 23 (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, riunitosi al Senato sotto la presidenza del ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dal Senato della nel corso dell'esame parlamentare. Il disegno di legge di bilancio 2026-2028, comprensivo dunque degli effetti finanziari degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 154,4 miliardi nel 2026, a 137,9 miliardi nel 2027 e a 91,9 miliardi nel 2028. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Consiglio ministri approva nota variazione bilancio dopo correzioni Parlamento Leggi anche: Manovra, il consiglio dei ministri approva la legge di bilancio 2026. Meloni: «Seria e equilibrata» Leggi anche: Consiglio ministri approva la Manovra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Manovra 2026, maxi-emendamento del governo. Dagli affitti ai dividendi: cosa cambia; La manovra arriva in Aula al Senato. Salvini: «Nessun rischio crisi di governo»; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026. Manovra 2026: Ok dall'Aula del Senato, il testo con le norme sul gioco passa alla Camera - Con 110, 66 i no e 2 astenuti il Senato approva la Legge di Bilancio 2026, che ora passa all’esame della Camera con tutte le disposizioni per il gioco pubblico. gioconews.it

