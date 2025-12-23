Manovra | Bonelli ' meno diritti più armi più disuguaglianze'

La manovra del Governo italiano ha suscitato molte critiche, in particolare per le sue conseguenze sui diritti sociali e sui servizi pubblici. Secondo le opposizioni, essa riduce le risorse per pensioni, sanità, scuola e trasporti, destinandole a finanziare progetti controversi come il Ponte sullo Stretto e l'acquisto di armamenti. Un’analisi critica di un provvedimento che, secondo alcuni, accentua le disuguaglianze nel paese.

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "La manovra del Governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l'opera illegittima del Ponte sullo Stretto e l'acquisto di armi. È una manovra che trasforma l'Italia in un'economia di guerra: con un emendamento del Governo le fabbriche potranno essere trasferite e riconvertite in siti di produzione di armi. Una scelta gravissima". Lo afferma Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Intanto -aggiunge- crescono la povertà assoluta e il lavoro povero, mentre le bollette energetiche diventano sempre più care.

