Manovra Boccia | Governo pronto per andare a casa c' è alternativa alla destra – Il video

Boccia sottolinea che la manovra prevede tagli a sanità, istruzione e trasporti, con un focus sulla privatizzazione dei servizi pubblici. Il politico evidenzia la disponibilità del governo a valutare alternative alla destra, sottolineando la volontà di evitare rischi di instabilità politica. La discussione si inserisce nel quadro delle sfide economiche e sociali del Paese, richiedendo attenzione alle scelte future.

"I lep toccheranno sanità, istruzione, trasporti. L'idea è sempre la stessa: la privatizzazione dei servizi alla persona. La nostra idea è diversa. L'hanno richiamata i colleghi Patuanelli e Renzi, e il collega Magni. C'è già un'alternativa. Quei 16 emendamenti che abbiamo presentato in maniera unitaria contengono un'idea di Paese alternativa: all'Italia servono scelte coraggiose, a partire dai giovani he vanno ascoltati e non combattuti. Questa legge di bilancio dice che siete pronti, sì, ma per andare a casa" così il capogruppo del Pd in Senato Boccia, intervenendo alla discussione finale della fiducia sulla manovra di bilancio.

