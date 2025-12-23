Manovra blitz di Lega e FdI per riaprire le riserve di caccia chiuse da 47 anni | Business sulla pelle degli animali

Il governo Meloni ha avviato una procedura per riaprire le riserve di caccia chiuse da 47 anni, suscitando reazioni e preoccupazioni. Lega e FdI hanno promosso un'azione volta a riattivare queste aree, sollevando interrogativi sulla tutela degli animali e sull’impatto ambientale. La proposta rappresenta un nuovo capitolo nel dibattito tra interessi economici e conservazione, alimentando discussioni sulla gestione della fauna e delle risorse naturali.

Come ogni anno, da quando è in carica il governo Meloni, ecco il regalino di Natale per i cacciatori (e la Coldiretti ). Alla legge di Bilancio in discussione in questi giorni, Lega e FdI hanno accorpato due emendamenti – già approvati in commissione – per ripristinare le riserve di caccia, chiuse in Italia dal 1978. L’operazione per chi si occupa di attività venatoria e tutela della biodiversità è gigantesca: in pratica si dà la possibilità alle azienda faunistico-venatorie oggi presenti nel nostro Paese di fare business sulla pelle degli animali. Attualmente, infatti, questi istituti privati sono senza scopo di lucro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

