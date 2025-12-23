Manovra blitz di Lega e FdI per riaprire le riserve di caccia chiuse da 47 anni | Business sulla pelle degli animali

Il governo Meloni ha avviato una procedura per riaprire le riserve di caccia chiuse da 47 anni, suscitando reazioni e preoccupazioni. Lega e FdI hanno promosso un'azione volta a riattivare queste aree, sollevando interrogativi sulla tutela degli animali e sull’impatto ambientale. La proposta rappresenta un nuovo capitolo nel dibattito tra interessi economici e conservazione, alimentando discussioni sulla gestione della fauna e delle risorse naturali.

Come ogni anno, da quando è in carica il governo Meloni, ecco il regalino di Natale per i cacciatori (e la Coldiretti ). Alla legge di Bilancio in discussione in questi giorni, Lega e FdI hanno accorpato due emendamenti – già approvati in commissione – per ripristinare le riserve di caccia, chiuse in Italia dal 1978. L’operazione per chi si occupa di attività venatoria e tutela della biodiversità è gigantesca: in pratica si dà la possibilità alle azienda faunistico-venatorie oggi presenti nel nostro Paese di fare business sulla pelle degli animali. Attualmente, infatti, questi istituti privati sono senza scopo di lucro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, blitz di Lega e FdI per riaprire le riserve di caccia (chiuse da 47 anni): “Business sulla pelle degli animali” Leggi anche: FdI vuole le “liste degli scioperanti” nei trasporti con 7 giorni di anticipo: il blitz in Manovra Leggi anche: Manovra, fibrillazioni in maggioranza. Derby Lega-Fdi sulla sicurezza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Manovra, ok al maxi emendamento del governo poi è scontro sul 'blitz' del condono, ma c'è il dietrofront; Manovra, spuntano altri tagli. Nuovo blitz di Fratelli d’Italia sul condono; Giorgetti difende i tecnici: «La responsabilità è mia, abbiamo pensato all’Italia»; Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto'. Manovra: Romeo, FdI parla di scontro nella Lega, non siamo capro espiatorio - Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, interpellato in Senato sul caos in c ... msn.com

Stretta sulle pensioni. Le ultime modifiche su lavoro, Tfr e tasse - Dalle correzioni alla legge di bilancio presentate in Commissione il governo ripesca alcune delle misure saltate in precedenza. repubblica.it

Manovra, spuntano altri tagli. Nuovo blitz di Fratelli d’Italia sul condono - Oggi la legge di bilancio arriva in aula al Senato. repubblica.it

Sulla Manovra arriva l’intervento del Colle, cinque norme fuori dal testo finale della legge di bilancio targata Giorgetti: via lo spoil system nelle Authority, sventato il blitz contro i lavoratori sottopagati x.com

Manovra, alla fine è saltata la stretta sui lavoratori sottopagati. Giorgetti: “L’Italia a testa alta”. Conte: “Per i lavoratori solo le briciole” https://www.blitzquotidiano.it/politica/manovra-alla-fine-e-saltata-la-stretta-sui-lavoratori-sottopagati-giorgetti-litalia-a-testa-alta- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.