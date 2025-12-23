Manovra Beppe Sala | Milano non è nel cuore del governo

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo al brindisi di Natale con la stampa, si è espresso sulla manovra, a poche ore dalla sua approvazione in Senato: «Ancora una volta devo dire che Milano non è esattamente nel cuore del governo». Secondo il primo cittadino, le scelte adottate penalizzano il capoluogo lombardo, in particolare con il taglio di 15 milioni di euro destinati alla linea M4. Un intervento che, a suo avviso, conferma come «il trasporto pubblico è sempre il grande penalizzato in ogni manovra, ed è un servizio che i cittadini sentono come il più necessario». Il sindaco di Milano Beppe Sala (Imagoeconomica).

Milano, Sala: "Sì alla tassa sugli affitti brevi, l'Italia non è Disneyland" - Milano, Sala: "Sì alla tassa sugli affitti brevi, l'Italia non è Disneyland" “Non mi dispiace che vengano tassati un po’ di più”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai microfoni di RTL ... affaritaliani.it

Beppe Sala: "Le Olimpiadi invernali, un fiore all'occhiello. Roma 2024 una occasione persa" - Beppe Sala, il sindaco di Milano, è arrivato a Bologna per l'annuale Assemblea di Anci, con le mani piene di iniziative e problemi, risolti e da risolvere. rainews.it

