Manovra arriva il sì del Senato al maxiemendamento Cancellate in extremis 5 norme anche quella sui lavoratori sottopagati
Il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni il maxiemendamento alla manovra finanziaria, confermando la fiducia al governo. In extremis, sono state cancellate cinque norme, tra cui quella sui lavoratori sottopagati. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della legge di bilancio per l’anno in corso.
Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. La seduta è sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio. Intorno alle 10.15 erano iniziate le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla Manovra. Al centro della discussione c’è stata la questione della fiducia, che nella serata di lunedì 22 dicembre il governo aveva deciso di porre sulla Legge di Bilancio 2026.. I cinque articoli stralciati appena prima del voto. Prima che i senatori confluissero in Aula, la commissione Bilancio del Senato si è riunita per confrontarsi sul maxi-emendamento alla Manovra che il governo pianifica di sostituire in toto alla prima stesura della finanziaria. 🔗 Leggi su Open.online
