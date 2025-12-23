Manovra al voto in Senato Giorgetti | Così l' Italia a testa alta in Europa

Il Senato si appresta a votare la legge di Bilancio in prima lettura, un passaggio fondamentale per l’orientamento delle politiche economiche italiane. La discussione ha coinvolto diverse posizioni politiche, evidenziando le sfide nella gestione delle risorse pubbliche e delle priorità nazionali. Questo momento rappresenta un passo importante nel percorso legislativo e nel confronto tra le diverse forze politiche sulla direzione del paese.

Il Senato si prepara a votare la legge di Bilancio in prima lettura, un passaggio cruciale che arriva al termine di una discussione accesa, segnata dallo scontro politico tra maggioranza e opposizioni su salari, livelli essenziali delle prestazioni, politiche economiche e tenuta dei conti pubblici. Per la maggioranza, la legge di Bilancio segna un cambio di passo nei rapporti con l'Europa. "Non so onestamente se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l'Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo", ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra al voto in Senato. Giorgetti: "Così l'Italia a testa alta in Europa" Leggi anche: Manovra: pax fiscale, Irpef giù, salari su. Giorgetti: “Nella Ue a testa alta, non siamo più la pecora nera” Leggi anche: Manovra, primo passaggio al Senato. Giorgetti: le banche sostengano l’economia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, dopo la discussione il governo pone la fiducia: oggi voto al Senato - Verso stralcio di cinque misure, anche norma su lavoratori sottopagati; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Manovra, slitta ancora il voto in Senato. Ecco tutti i nodi da sciogliere. Manovra al voto in Senato. Giorgetti: "Così l'Italia a testa alta in Europa" - Il Senato si prepara a votare la legge di Bilancio in prima lettura, un passaggio cruciale che arriva al termine di una discussione accesa, segnata ... iltempo.it

