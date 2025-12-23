Manovra al Senato arriva il primo ok Giorgetti | Traiettoria positiva fatte cose considerate impossibili
E ora la manovra passa alla Camera. Il Senato ha dato infatti il primo via libera alla legge di Bilancio con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Il governo incassa la fiducia e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si dice molto soddisfatto: «Tutto è bene ciò che finisce bene». «Sono convinto che sia una buona legge che conferma una traiettoria positiva per il Paese e. 🔗 Leggi su Feedpress.me
