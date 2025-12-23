Manovra 2026 via libera al Senato con 110 sì Giorgetti | Vale 22 miliardi fatte cose che sembravano impossibili news in diretta

Il Senato ha approvato con 110 voti favorevoli la Manovra 2026, passando all'esame della Camera. La legge di bilancio, valutata come un passo importante per il paese, comprende misure che, secondo il ministro Giorgetti, valgono 22 miliardi e rappresentano risultati inaspettati. La discussione prosegue nel percorso legislativo, con l’obiettivo di stabilizzare e sostenere l’economia nazionale.

