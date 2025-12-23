Manovra 2026 via libera al Senato con 110 sì Giorgetti | Adesso vale 22 miliardi news in diretta
Con 110, 66 i no e 2 astenuti il Senato approva la Manovra 2026: via libera dall'Aula alla legge di bilancio, che ora passa all'esame della Camera. Protesta delle opposizioni in Aula: "Voltafaccia Meloni". Tutte le novità in arrivo della prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irfpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
