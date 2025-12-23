Manovra 2026 via libera al Senato con 110 sì Giorgetti | Adesso vale 22 miliardi news in diretta

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 110, 66 i no e 2 astenuti il Senato approva la Manovra 2026: via libera dall'Aula alla legge di bilancio, che ora passa all'esame della Camera. Protesta delle opposizioni in Aula: "Voltafaccia Meloni". Tutte le novità in arrivo della prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irfpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra 2026 approvata al Senato, via libera con 110 sì. Giorgetti: “Adesso vale 22 miliardi”, news in diretta

Leggi anche: Manovra 2026 approvata al Senato, via libera con 110 sì. Proteste delle opposizioni: “Voltafaccia Meloni”, news in diretta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr.

manovra 2026 via liberaManovra 2026, il Senato dà l’ok alla fiducia: contestazioni e tensioni in Aula - Manovra 2026: il Senato approva il testo tra modifiche e proteste dell’opposizione, ora passa alla Camera. notizie.it

manovra 2026 via liberaManovra, via libera del Senato con 110 sì. Giorgetti: “Vale 22 miliardi” - Via libera alla Manovra: le Legge di Bilancio 2026 è stata approvata dal Senato con 110 si, 66 i no e 2 astenuti. newsmondo.it

manovra 2026 via liberaManovra, il Senato dà il via libera: 22 miliardi e fiducia al governo - Il Senato chiude il suo passaggio sulla legge di Bilancio, dando il via libera alla manovra che ora approda alla Camera per l’esame finale. panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.