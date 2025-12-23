Manovra 2026 vale 22 mld | primo sì tra le polemiche Giorgetti | Governo sostiene la linea

La Manovra 2026, dal valore di 22 miliardi di euro, ottiene il primo via libera dal Senato, segnando un passo importante verso l’approvazione definitiva. Il documento include interventi su Irpef, rottamazioni e misure dedicate alle imprese. Nonostante le polemiche, il governo conferma il proprio sostegno alla linea delineata, con il ministro Giorgetti che sottolinea la volontà di proseguire nel percorso di interventi strutturali per il Paese.

Dal taglio dell’Irpef alla rottamazione, alle misure per le imprese: la manovra fa il primo passo verso l’approvazione, con il via libera del Senato. Un sì che arriva con la protesta dell’opposizione in Aula, cartelli che contestano il ‘Voltafaccia di Meloni ‘ su “tasse, carburante, pensioni e sanità”, e al termine di un percorso tortuoso per maggioranza e governo, con trattative, aggiustamenti e riscritture. La legge di bilancio passa ora alla Camera, blindata, per la maratona per il definitivo via libera il 30 dicembre, giusto in tempo per la promulgazione entro fine anno. Una giornata in cui il governo rivendica di aver fatto il massimo con le risorse a disposizione e che scioglie anche la tensione all’interno della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

