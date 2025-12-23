Manovra 2026 | stralciata la stretta sui lavoratori sottopagati tensioni e retroscena

Nella manovra 2026, il governo ha deciso di stralciare la norma riguardante la stretta sui lavoratori sottopagati, insieme ad altre quattro misure. La decisione è stata presa al termine di confronti e tensioni in Senato, segnando un cambio di rotta rispetto alle proposte iniziali. Questa scelta modifica il quadro delle politiche economiche e del mercato del lavoro previsto nel documento.

Dietrofront sul lavoro e le misure stralciate. Dopo una lunga giornata di confronti e tensioni in Senato, il governo decide di stralciare la norma sulla stretta ai lavoratori sottopagati insieme ad altre quattro misure dal maxiemendamento alla manovra 2026. La decisione arriva al termine di riunioni tra il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i gruppi parlamentari e la maggioranza, con dialoghi estesi anche alle opposizioni. Tra le norme sospese figura anche quella sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione, che avrebbe ridotto da tre a un anno il tempo necessario per ricoprire incarichi dirigenziali nel privato dopo ruoli apicali nella Pa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Manovra 2026: stralciata la stretta sui lavoratori sottopagati, tensioni e retroscena Leggi anche: Manovra: il governo pone la fiducia. Stretta sui lavoratori sottopagati. Verso il sì fra le polemiche Leggi anche: Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati. Il governo pone la fiducia: pensioni, Tfr, rottamazione cartelle. Le misure Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tfr, saltano le nuove norme nella manovra: altro dietrofront della maggioranza, cosa cambia; La stretta sul riscatto della laurea nella Manovra 2026 non ci sarà; Manovra 2026: stop alla stretta su pensioni e TFR per i nuovi assunti; Pensioni, saltano riscatto laurea e finestre mobili dopo lo scontro in maggioranza sulla manovra. Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Stretta sui lavoratori sottopagati. Manovra verso il sì fra le polemiche - Non basterà più, infatti, vincere un ricorso davanti ad un giudice per vedersi riconoscere gli arretrati. ansa.it

Manovra 2026 al via l’esame al Senato: tutte le misure della Legge di Bilancio - Taglio Irpef, rottamazione cartelle, novità su pensioni, Tfr, Isee, affitti brevi e bonus per libri e scuole paritarie. panorama.it

Dalla manovra salta la norma sui lavoratori sottopagati. Secondo quanto si apprende verrà stralciata domani dal maxi-emendamento dalla commissione Bilancio. #ANSA x.com

Praticamente, l'addendum di manovra, quello da 3,5 miliardi dedicato soprattutto alle imprese, sparisce. L'impotenza, spiegata bene. Manovra: stralciata la stretta delle pensioni, le opposizioni: "Diktat della Lega, Giorgetti si dimetta" - - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.