‘Voltafaccia Meloni’: questo si legge sui cartelli che si sono levati dai banchi delle opposizioni in Aula al Senato al termine delle dichiarazioni di voto sulla manovra. “Promettevano abolizione accise, aumentano tasse sul carburante”, hanno scritto i senatori sui cartelli, “Promettevano abolizione Fornero, aumentano l’età pensionabile”, “Promettevano investimenti in sanità, tagliano le risorse”, “Promettevano diminuzione tasse, è record pressione fiscale”, tutti con in evidenza la scritta ‘Voltafaccia Meloni’. La fotogallery. Risultato del voto di fiducia (foto Mauro Scrobogna LaPresse) Protesta delle opposizioni (foto Mauro Scrobogna LaPresse) I cartelli della protesta (foto Mauro Scrobogna LaPresse) Protesta delle opposizioni (foto Mauro Scrobogna LaPresse) Il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti (foto Mauro Scrobogna LaPresse) Protesta opposizioni (foto Mauro Scrobogna LaPresse) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, la protesta dei senatori in 7 foto

Leggi anche: Discussione in Aula sulla manovra, il Ministro Giorgetti ascolta gli interventi dei Senatori – Il video

Leggi anche: Ex Ilva, prosegue la protesta dei lavoratori: corteo a Cornigliano. Viabilità, code in A10 e A7 | Aggiornamenti | Foto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili; Manovra, primi voti in Commissione. Orsini: «È sulla via giusta per un piano industriale del Paese; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra economica: al Senato il governo la riscrive, ma le opposizioni insorgono: “Ci serve più tempo”.

Manovra, via libera del Senato con 110 sì. Giorgetti: “Vale 22 miliardi” - Via libera alla Manovra: le Legge di Bilancio 2026 è stata approvata dal Senato con 110 si, 66 i no e 2 astenuti. newsmondo.it